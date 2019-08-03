الحكومة الموريتانية تقدم استقالتها للرئيس الجديد

الأكثر قراءة
مصدر أمني يوضح حقيقة اقتحام مسجد الحسين أثناء خطبة وزير الأوقاف
عكاظ: السعودية تلغي الولاية على المرأة في السفر
قاتل نجمة انستغرام الروسية يعترف بجريمته
هل يحسم الزمالك صفقات جديدة؟.. مرتضى منصور يرد
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
قدمت الحكومة الموريتانية اليوم السبت استقالتها لرئيس الجمهورية الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني وفق مقتضيات الدستور.
وقد قدم الوزير الأول محمد سالم ولد البشير استقالة حكومته للرئيس مساء اليوم .
وسيتم تعيين وزير أول لتشكيل حكومة جديدة.