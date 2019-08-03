الحكومة الموريتانية تقدم استقالتها للرئيس الجديد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قدمت الحكومة الموريتانية اليوم السبت استقالتها لرئيس الجمهورية الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني وفق مقتضيات الدستور.

وقد قدم الوزير الأول محمد سالم ولد البشير استقالة حكومته للرئيس مساء اليوم .

وسيتم تعيين وزير أول لتشكيل حكومة جديدة.