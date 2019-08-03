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الحكومة الموريتانية تقدم استقالتها للرئيس الجديد

الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ
الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ
د ب أ
نشر فى : السبت 3 أغسطس 2019 - 7:37 م | آخر تحديث : السبت 3 أغسطس 2019 - 7:37 م

قدمت الحكومة الموريتانية اليوم السبت استقالتها لرئيس الجمهورية الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني وفق مقتضيات الدستور.

وقد قدم الوزير الأول محمد سالم ولد البشير استقالة حكومته للرئيس مساء اليوم .

وسيتم تعيين وزير أول لتشكيل حكومة جديدة.

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