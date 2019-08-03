سانتوس لاجونا ينفرد بصدارة الدوري المكسيكي

واصل فريق سانتوس لاجونا انطلاقته القوية في الموسم الجديد من الدوري المكسيكي لكرة القدم، وحقق الانتصار الثالث على التوالي حيث تغلب على مضيفه أطلس جوادالاخارا 2 - 1 فجر اليوم السبت في المركز الثالثة من المسابقة.

ورفع سانتوس لاجونا رصيده إلى تسع نقاط لينفرد بالصدارة، انتظارات لنتائج باقي مباريات المرحلة، بينما تجمد رصيد أطلس جوادالاخارا عند ست نقاط في المركز الثالث.

وتقدم سانتوس لاجونا بهدفين سجلهما بريان لوزان و في الدقيقتين 16 و86 ،ثم رد أطلس جوادالاخارا بهدف في الثواني الأخيرة سجله أوسفالدو مارتينيز من ضربة جزاء.

وفي مباراة أخرى، تعادل بويبلا مع ديبورتيفو جوادالاخارا 1 - 1 ليحصد بويبلا أول نقطة له في الموسم ويرفع ديبورتيفو رصيده إلى أربع نقاط.

وتقدم ديبورتيفو بهدف سجله أوسفالدو ألانيس من ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة، ثم أدرك برايان انجولو التعادل لبويبلا في الدقيقة 44 .

وأنهى كل من الفريقين المباراة بعشرة لاعبين، حيث تم طرد لوكاس كافاليني من بويبلا في الدقيقة 61 و ميجيل بونسي من ديبورتيفو في الدقيقة 72 .