تمكنت قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، من إزالة أكثر من 11 ألفا و851 حالة تعد على أراضي الدولة حتى الآن خلال الموجة الـ13 لإزالة التعديات، وبلغت مساحة الأراضي المستردة نحو 2 مليون و200 ألف متر مربع وأكثر من 81 ألفا و321 فدان أراضي زراعية.

ويجري تنفيذ الموجة الـ13 في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق القانون واسترداد حق الشعب وحماية ممتلكاته، وبتنسيق كامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية.

من جانبه، شدد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية على ضرورة مواصلة الجهود وعدم التوقف لحين تحقيق المستهدف من الموجة الـ13.

وأكد تقرير الأمانة الفنية للجنة والذي تلقاه المهندس شريف إسماعيل عن أعمال الموجة الـ13 أن قوات إنفاذ القانون تمارس مهامها في كل مدن ومراكز الجمهورية وفقا لخطة العمل التي تم وضعها لها وسجلت العديد من المحافظات أرقاما كبيرة في المساحات المستردة.

وذكر التقرير أن محافظة المنيا استردت 54 ألفا و762 فدان أراضي زراعية وأكثر من 260 ألف متر مربع أراضي بناء، وسجلت محافظة قنا استرداد 4910 أفدنة أراضي زراعية و358 ألف متر مربع أراضي بناء، وسجلت محافظة أسيوط استرداد نحو 27 ألف متر مربع و12 ألفا و878 فدانا زراعيا.

كما سجلت محافظة الفيوم استرداد 24 ألف متر مربع و1858 فدان أراضي زراعية، وسجلت محافظة بني سويف 63 ألف متر مربع ونحو 752 فدان أراضي زراعية، وفي محافطة البحيرة تم استرداد أكثر من 370 ألف متر مربع أراضي بناء، وفي القاهرة تم استرداد 291 ألف متر مربع أراضي بناء، وفي الدقهلية تم استرداد 142 ألف متر مربع، وفي الإسكندرية تم استرداد 119 ألف متر مربع، وفي القليوبية تم استرداد 139 ألف متر مربع، وفي أسوان سجلت استرداد 95 ألف متر مربع، وفي الغربية تم استرداد 53 ألف متر مربع، وفي جنوب سيناء تم استرداد 41 ألف متر مربع أراضي بناء، وفي شمال سيناء تم استرداد 1943 فدان أراضي زراعية، وفي سوهاج تم استرداد 43 ألف متر مربع و317 فدان أراضي زراعية.

وأكد التقرير، الذي قدمه اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية، أن قوات إنفاذ القانون تعمل من أجل استرداد حق الشعب في أراضيه المتعدى عليها، وأن التعليمات الصادرة لكل المحافظات بعدم التوقف عن تنفيذ موجات الإزالة حتى يتحقق الهدف النهائي لها وهو القضاء تماما على ظاهرة التعدي.

وأشار تقرير الأمانة الفنية إلى أن قوات إنفاذ القانون تقوم بعمليات الإزالة وفقا للقانون، ولم ترصد غرفة المتابعة بوزارة التنمية المحلية أي معوقات تواجه الإزالة واسترداد أراضي الدولة، مشيرا إلى صدور توجيهات واضحة من اللجنة إلى كل المحافظات وجهات الولاية التابعة لها الأراضي المستردة بضرورة وضع نظام الحماية الكاملة لهذه الأراضي ومنع عودة التعديات عليها مرة أخرى وإبلاغ اللجنة العليا بذلك مع محاسبة كل من يتسبب في تسهيل التعدي على أراضي الدولة، وعدم التهاون مع من يخالفون القانون.

وأوضح تقرير الأمانة الفنية أن قيام قوات إنفاذ القانون بتنفيذ الموجة الـ13 يتزامن مع عمل لجان المحافظات لتقنين الأوضاع للجادين وفقا للقانون التزاما بتوجهات الدولة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، حيث تقدم اللجنة العليا كل التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الشعب بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومتابعة عمل مكاتب المحافظات.

وتواصل المحافظات تسليم عقود التمليك لمن توافرت لهم شروط التقنين وسددوا مستحقات الدولة.