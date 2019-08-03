الشركات اليابانية قلقه إزاء تزايد التوترات مع كوريا الجنوبية

ذكر تقرير إخباري أن الشركات اليابانية، بما في ذلك المصدرون، تشعر بقلق متزايد إزاء التوترات المتصاعدة بين طوكيو وسول، بعد أن قررت الحكومة اليابانية أمس الجمعة رفع كوريا الجنوبية من قائمتها البيضاء الخاصة بالشركاء التجاريين الموثوق بهم المؤهلين لإجراءات التصدير الميسرة.

وقالت وكالة "جي جي برس" الإخبارية اليابانية، إن العلاقات الثنائية المتدهورة بدأت في التأثير على صناعة السياحة، في حين أن قطاع الأعمال الياباني في حالة تأهب كبير لارتفاع المشاعر المعادية لليابان في كوريا الجنوبية والتحركات في البلاد لمقاطعة المنتجات اليابانية.

واتخذت اليابان هذه الخطوة وسط تدهور العلاقات مع كوريا الجنوبية بسبب تعويضات العمل القسري خلال فترة الحرب.

وتسمح طوكيو للدول المدرجة بالقائمة وعددها 27 دولة بشراء المنتجات اليابانية التي يمكن تحويلها للاستخدام العسكري.

من جهته، قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، أمس الجمعة، إن هذه الخطوة تهدف بشكل واضح إلى عرقلة نمو بلاده،متوعدا باتخاذ اجراءات صارمة ردا على الخطوة اليابانية.

وأكد المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي "البيت الأزرق"، أنه سوف يعيد النظر فيما إذا كان سيستمر في تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان، الأمر الذي يعد محورا رئيسيا في التعاون الأمني ​​الثلاثي للبلدين مع الولايات المتحدة.

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