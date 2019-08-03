مصدر سوري: انفجار مطار الشعيرات وقع نتيجة خطأ فني

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أفاد مصدر سوري، اليوم السبت، بأن الانفجار الذي وقع في مطار الشعيرات بريف حمص جاء نتيجة خطأ فني أثناء نقل ذخيرة منتهية الصلاحية.

وذكر المصدر - في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" - أن الانفجار أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.