 مصدر سوري: انفجار مطار الشعيرات وقع نتيجة خطأ فني - بوابة الشروق
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مصدر سوري: انفجار مطار الشعيرات وقع نتيجة خطأ فني

مطار الشعيرات في حمص
مطار الشعيرات في حمص
أ ش أ
نشر فى : السبت 3 أغسطس 2019 - 3:38 م | آخر تحديث : السبت 3 أغسطس 2019 - 3:38 م

أفاد مصدر سوري، اليوم السبت، بأن الانفجار الذي وقع في مطار الشعيرات بريف حمص جاء نتيجة خطأ فني أثناء نقل ذخيرة منتهية الصلاحية.

وذكر المصدر - في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" - أن الانفجار أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.


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