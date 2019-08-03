المخرج خالد بهجت: «محفوظ» طلب تغيير اسم المسلسل إلى «عِبرة الأقدار» واستقرينا في النهاية على «الأقدار»

في إطار اجتماعي تاريخي فانتازي، قدم قطاع الانتاج في التليفزيون المصري مسلسل بعنوان " الاقدار" في عام 2000، عن رواية نجيب محفوظ "عبث الاقدار"، والتي اعد لها السيناريو والحوار الكاتب الصحفي محمد الغيطي، وقام ببطولته مجموعة من نجوم الدراما في ذاك الوقت، ومنهم عزت العلايلي، وسمية الألفي، وإيمان، ومحمود عبدالغفار، وسوسن بدر، وكمال ابو رية، وخالد النبوي، ورياض الخولي، وصفاء الطوخي، وسيد الشرقاوي، ومحمد نجاتي، وشريف حلمي، فيما تولى اخراج العمل الدكتور خالد بهجت، والذي تحمس لفكرة المسلسل باعتباره أول عمل درامي علي الشاشة المصرية يتناول تفاصيل الحياة في مصر الفرعونية، واجواء قصر الحكم في عصر اعظم ملوك الاسرة الرابعة، والتي شهد عهدها بناء الاهرامات، كما يرد المسلسل في سياق احداثه علي المزاعم الإسرائيلية حول بناء الأهرامات.

"يحيى العلمي رئيس قطاع الانتاج فوضني في توقيع العقد مع نجيب محفوظ، وتم التوقيع في بيته بالعجوزة".. بتلك الكلمات بدأ المخرج خالد بهجت حديثه مع الشروق حول مسلسله "الاقدار".

ويؤكد بهجت أن نجيب محفوظ طلب منه تغيير اسم الرواية إلى "عِبرة الاقدار" وقال له في الجلسة التي حضرها ايضا الكاتب والسيناريست محمد الغيطي "الاقدار لا تعبث" .. ولكنه كمخرج اعترض علي هذا الاسم لأنه لا يناسب عمل درامي، وانتهي الحوار بان نسميه "الاقدار".

ونفى مخرج "الاقدار" ما تم تداولته اخبار صحفية حول تغيير اسم المسلسل لأسباب رقابية تتعلق بتعارض أسم "عبث الأقدار" مع المفاهيم الدينية، مشددا علي انه كان متمسكا بالاسم الاصلي للرواية، ولكنه تراجع نولا علي رغبة نجيب محفوظ.

اضاف "بهجت" ان قطاع الانتاج وفر ميزانيات ضخمة آنذاك لإنتاج المسلسل، وكان هناك اهتمام بكل التفاصيل باعتباره اول مسلسل اجتماعي تاريخي تدور احداثه في العصر الفرعوني، وتم الاستعانة بالدكتور زاهي حواس كمستشار للمادة التاريخية، والدكتور محمود مبروك لتصميم الملابس والأكسسوارات، ولكن تم عرض العمل لمرة واحدة علي القناة الفضائية المصرية قبل ان يوضع في الادراج المغلقة.

وارجع مخرج العمل عدم إعادة عرض المسلسل علي شاشة التليفزيون المصري الي مشاهد اعتبرها البعض اسقاطا سياسيا علي المرحلة التي انتج فيها العمل، وهي المشاهد المتعلقة بالصراع داخل قصر الحكم بين الملك "خوفو"، وابنه "كاو عب"، وكذلك صراع الكهنة الراديكاليين مع زملائهم من دعاة الاصلاح، وهي امور يراها المخرج احداثا تثري الدراما، مؤكدا انه لم يكن هناك اي اسقاط من اي نوع، وأنه تعامل مع الرواية فقط كعمل تاريخي.