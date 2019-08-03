بمناسبة اليوم العالمي للبطيخ، والذي يُعد فاكهة رئيسية خلال فصل الصيف، لما له من فوائد عديدة، منها المساعدة على ترطيب وإمداد الجسم بالسوائل، إلا أن تلك الفاكهة المفضلة للجميع، من الممكن أن تجلب الكثير من المتاعب، التي قد تصل إلى التسمم في بعض الحالات، ففي كل عام وخلال هذا الوقت من العام تنتشر الأخبار عن حالات التسمم نتيجة تناول البطيخ.

وتعيد "الشروق" 6 وسائل لكشف الثمرة التي قد تسبب التسمم..

يمكن أن يحدث تسمم البطيخ نتيجة لسببين:

أولًا: نتيجة الاستخدام غير السليم والمنضبط للأسمدة النيتروجينية، تزداد مستويات النترات المتراكمة في التربة، وتتسرب إلى المياه الجوفية، ومن ثم تنتقل إلى الخضر والفاكهة كالخيار والبطيخ، وتستخدم الأسمدة النيتروجينية لتحفيز النمو الخضري في النباتات، ولكن النترات عندما تدخل إلى جسم الإنسان تتحول مادة سامة (نيتريت).

ثانيًا: التسمم من البطيخ نفسه، حيث يحتوي لب البطيخ على السكريات سهلة الهضم، والتي توفر بيئة مناسبة لنمو البكتيريا والتخمر نتيجة سوء التخزين على المدى الطويل.

لتجنب خوض المغامرة الخطرة والتي قد تؤدي إلى الإعياء والتسمم، وبحسب موقع "brightside.me"، يجب الانتباه إلى بعض العلامات قبل تناول البطيخ:

الوزن والحجم

قبل الشراء يجب التأكد من تناسب حجم البطيخة مع وزنها، بحيث لا يجب أن تكون ذات حجم كبير، وفي الوقت نفسه خفيفة الوزن، ولكنها يجب أن تكون ثقيلة بالنسبة إلى حجمها.

ثقوب في القشرة

يجب التأكد من عدم وجود ثقوب بقشرة ثمرة البطيخ، وقد يعتقد البعض أنها نتيجة للحشرات، ولكنها قد تكون موضع حقن الثمرة بالنترات من قبل المزارعين، وأيضا يجب التأكد من جفاف عنق الثمرة وسرتها الخلفية، والذي يعني نضجها الطبيعي.

تركيز النترات

عند قطع ثمرة البطيخ يجب الانتباه إلى القشرة من الداخل، حيث يجب ألا تكون ذات لون أصفر، والذي يعني ارتفاع تركيز النترات داخلها.

القلب الأجوف

يشير قلب ثمرة البطيخ المجوفة إلى نضج شديد، أو النضج السريع نتيجة استخدام هرمونات النمو، ويمكن أن يكون البطيخ ناضج قليلًا، إلا أن استخدام هرمونات النمو يمكن أن تسبب التسمم، لذلك يفضل عدم تناول ثمار البطيخ ذات القلب الأجوف.

اختبار اللب

من أجل التحقق من تركيز النترات داخل ثمرة البطيخ، يمكن وضع قطعة صغيرة من اللب الأحمر، في ماء نظيف بدرجة حرارة الغرفة لبعض الوقت، فإذا ما تحول لون الماء إلى اللون الوردي، فمن الأفضل عدم الأكل من ثمرة البطيخ والتخلص منها.

غسيل القشرة

لا تقم بقطع البطيخ عند الشراء، حتى لا يتعرض اللب إلى الميكروبات، وقبل قطع البطيخ، يجب القيام بغسله بالماء الدافئ والصابون أيضًا ثم يشطف.