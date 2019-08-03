إزالة 146 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع قوات الشرطة بمدن ومراكز الفيوم عدة حملات مكثفة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية؛ وتمكنت من إزالة 146 حالة على مساحة 16 فدانًا.

وقال محافظ الفيوم، إنه لا تهاون مع المخالفين والمتعدين على أملاك الدولة، مؤكدًا أن الحكومة لا تتدخر جهدًا في مد يد العون والمساعدة لاستقبال كل مواطن يتقدم بطلب رسمي بشأن إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع منعًا لإهدار حقوق الدولة وحفاظًا على الأراضي الزراعية وتفعيلًا للقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء في شأن التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأشار إلى أنه لا مانع من التصالح وفقًا للإجراءات القانونية السليمة مادام المبنى في نطاق الحيز العمراني وتتوافر به اشتراطات السلامة الإنشائية والمواصفات الفنية المتعلقة بتأمين المباني والمنشآت المجاورة له.

وأكد أن التعدى على الأراضي الزراعية مرفوض تمامًا وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حفاظًا على حق الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، موضحًا أن هناك متابعة مستمرة للموقف أولًا بأول، وأن تلك الحملات تتم يوميًا بالتوازي التام مع حملات النظافة والتجميل للظهور دائمًا بالوجه الحضاري والجمالي والبيئي للمحافظة.