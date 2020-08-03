تركيا تسجل 19 وفاة و995 إصابة جديدة بكورونا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الاثنين، تسجيل 995 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 233 ألفا و 581 حالة.

وقال قوجة في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 ارتفعت إلى 5 آلاف و 747 حالة، بعد تسجيل 19 حالة وفاة جديدة خلال ال 24 ساعة المنصرمة.

كما ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا إلى 217 ألفا و494، إثر تسجيل 1003 حالات شفاء اليوم.

وأوضح وزير الصحة التركي أن المواطنين لم يلتزموا بشكل كاف بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

واختتم قوجة تصريحاته قائلا: "نشعر بالقلق من ارتفاع عدد حالات الإصابة في جميع أنحاء البلاد خلال الأيام المقبلة، والتي كانت تقتصر في السابق على بعض الولايات".