الإعصار هاجوبيت يقتل شخصا في تايوان قبل توجهه صوب الصين

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قال مسؤولون، إن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه في تايوان وأصيب آخر، اليوم الاثنين، وسط رياح قوية وأمطار غزيرة لدى عبور الإعصار هاجوبيت البحر شمال الجزيرة.

وفي تايبيه، سقط موظف حكومي يعمل في محطة ضخ في الماء وتم العثور عليه لاحقا وقد فارق الحياة، وفقا للمركز المركزي لعمليات الطوارئ .

كما أصيب راكب دراجة بخارية في منطقة نيهو بتايبيه في حادث بسبب شجرة ساقطة.

وفي وقت متأخر من اليوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)، طالبت الهيئة المركزية للأرصاد الجوية في تايوان سكان المناطق الساحلية بالبقاء في حالة تأهب في الأيام المقبلة حيث من المتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة.

وأصدر المرصد الوطني الصيني اليوم الاثنين إنذارا أصفر نظرا لاستمرار هاجوبيت في اكتساب القوة.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين، إن هاجوبيت سيصل إلى الساحل بين إقليمي تشجيانج وفوجيان بشرق الصين في وقت متأخر اليوم الاثنين أو في وقت مبكر غدا الثلاثاء.

وتم إخلاء المناطق الساحلية في شرق الصين والتي تشهد فيضانات بشكل متكرر قبل هطول الأمطار الغزيرة المتوقعة هناك.