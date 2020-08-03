إيران تسجل 2598 إصابة جديدة بفيروس كورونا و215 وفاة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سيما سادات لاري، وفاة 215 شخصًا بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد المتوفين في إيران إلى 17 ألفا و405 حالات.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، اليوم الأحد، قالت «لاري» إنه تم تسجيل 2598 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 312 ألفًا و35 حالة، بينهم 4104 في وضع حرج.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 270 ألفًا و228 حتى الآن، كما أعلنت أن مليوني و534 ألفًا و658 شخصًا خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 689 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 18 مليون إصابة.