ترشيح الرئيس السابق لمصرف لاندسبنك لرئاسة مجلس الإشراف على كومرتس بنك

من المنتظر أن يتولى هانز-يورج فيتر، الرئيس السابق لمصرف "لاندسبنك بادن-فورتمبرج" المعروف اختصارا بـ (إل بي بي دبليو)، رئيسا جديدا لمجلس الإشراف والمراقبة على مصرف كومرتس بنك، ثاني أكبر مصرف تجاري في ألمانيا.



وأعلن البنك أن لجنة الرئاسة والترشيحات أوصت مجلس الإشراف أن يقترح على المحكمة المختصة تعيين فيتر عضوا جديدا في المجلس، وهو أيضا مرشح لاختياره رئيسا للمجلس في الجلسة المنعقدة بعد ظهر اليوم الاثنين.



في الوقت نفسه، قال البنك إنه لم يتم اتخاذ قرارات بعد.



وشهد المصرف فراغا في قياداته في مطلع يوليو الماضي بعد أن أعلن شتيفان شميتمان، رئيس مجلس الإشراف، ومارتين تسيلكه، الرئيس التنفيذي للبنك، استقالتهما بعد انتقادات من مستثمرين، ومن بينهم شركة "سيربيروس"، المساهم البارز بالبنك، التي وجهت انتقادات حادة إلى قيادة البنك علانية.



كان فيتر تولى رئاسة مصرف (إل بي بي دبليو) في الفترة بين 2009 حتى 2016، وكان من بين المرشحين لرئاسة مجلس الإشراف في كومرتس بنك قبل أربعة أعوام، لكن الاختيار وقع على شميتمان في 2016، الذي سيتخلى عن مهام منصبه اليوم.



وكان فيتر جمع الكثير من الخبرة في إعادة الهيكلة إبان عمله في مصرف (إل بي بي دبليو) الذي دخل في أزمة مالية منذ 2007، كما أنه أصلح مصرف "لاندسبنك برلين" الذي تعثر بسبب الاستثمارات العقارية.



غير أن شركة "سيربيروس" أبدت رفضها لترشيح فيتر قبل انعقاد الجلسة.



ومن المنتظر أن يفسخ البنك عقده مع تسيلكه في موعد أقصاه نهاية ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يبقى في العمل حتى العثور على خليفة.