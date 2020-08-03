عودة طاقم «ناسا» و«سبيس إكس»: هبوط مركبة «دراغون» بعد شهرين في الفضاء

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عاد رائدا الفضاء الأمريكيين داغ هيرلي وبوب بنكن إلى الأرض بعد قضاء شهرين في محطة الفضاء في رحلة تجارية بالمشاركة بين وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) وشركة (سبيس إكس) التي يمتلكها رجل الأعمال إيلون ماسك.

وهبط طاقم المركبة الفضائية "سبيس إكس دراغون " في جنوب بينساكولا على ساحل خليج فلوريدا.

وتطلق النهاية الناجحة لمهمة الطاقم حقبة جديدة لوكالة الفضاء الأمريكية.

وسيتم شراء جميع احتياجات النقل البشري فوق سطح الأرض في المستقبل من شركات خاصة، مثل "سبيس إكس".

وتقول الوكالة الحكومية إن الاتصال بمزودي الخدمة بهذه الطريقة سيوفر لها مليارات الدولارات التي يمكن تحويلها لإيصال رواد فضاء إلى القمر والمريخ.

ولمست مركبة هيرلي وبنكن الماء في حوالي الساعة 14:48 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:48 بتوقيت غرينتش).

وقالت وحدة التحكم في مهمة "سبيس إكس" بعد الهبوط مباشرة "نيابة عن فريقَي سبيس إكس وناسا، مرحباً بكم مرة أخرى في كوكب الأرض. شكراً على جعل سبيس إكس تحلّق".

وكان مشهد المظلات الأربعة الرئيسية للمركبة التي تطفو فوق خليج المكسيك بمثابة تأكيد على أن المركبة الفضائية نجت من هبوطها الناري عبر الغلاف الجوي.

وأبطأت المظلات المركبة الفضائية من 563 كم في الساعة عند دخول الغلاف الجوي إدلى نحو 25 كيلومترا في الساعة عند الهبوط على سطح الماء.

وأطلقت مركبة "دراغون" الفضائية إلى محطة الفضاء في نهاية شهر مايو الماضي على صاروخ "فالكون ناين"، الذي أمنت إمداداته "سبيس إكس" أيضا.

وستكون مهمتهما التي كانت بمثابة عرض توضيحي شامل "لخدمة تاكسي" الخاصة برائد الفضاء والمملوكة لرائد الأعمال التكنولوجي إيلون ماسك، بيع خدماتها إلى وكالة "ناسا" من الآن فصاعدا.

وأشاد الرئيس دونالد ترامب - الذي حضر إطلاق المركبة الفضائية قبل شهرين - بعودتها الآمنة.

وغرد ترامب قائلاً "شكرا للجميع! من الرائع عودة رواد فضاء ناسا إلى الأرض بعد مهمة ناجحة للغاية استمرت شهرين".

تُطلق النهاية الناجحة لمهمة الطاقم حقبة جديدة لوكالة الفضاء الأمريكية.

وسيتم شراء جميع احتياجات النقل البشري فوق سطح الأرض في المستقبل من شركات خاصة، مثل "سبيس إكس".

وتقول الوكالة الحكومية إن التعاقد مع مزودي الخدمات بهذه الطريقة سيوفر لها مليارات الدولارات التي يمكن تحويلها لإيصال رواد فضاء إلى القمر والمريخ.

وتعمل شركة "بوينغ" أيضاً على تطوير حل مركبات فضائية لطاقم ولكن كان عليها تأجيل تقديمه بعد مواجهة مشاكل في البرمجة على مركبة "ستارلاينر" الفضائية.