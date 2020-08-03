من المقرر أن يتم في وقت لاحق اليوم الاثنين افتتاح جسر الطريق السريع الجديد في جنوة، ليحل محل الجسر الذي انهار في عام 2018، في احتفال رسمي يحضره رئيس الوزراء والرئيس وقادة آخرون.

ويزيد طول الجسر المصنوع من الصلب والخرسانة المسلحة، عن الكيلومتر، وهو من تصميم المهندس المعماري المولود في جنوة رينزو بيانو.

وكان جسر موراندي القديم، وهو تصميم خرساني مسلح عملاق من حقبة ستينيات القرن الماضي، شريانًا رئيسيًا يربط جنوة وميناءها الكبير بالطرق السريعة المؤدية إلى فرنسا والمدن الإيطالية الأخرى.

وكان انهيار الجسر في أغسطس 2018 بمثابة صدمة وطنية سلطت الضوء أيضا على الحالة السيئة للبنية التحتية في جميع أنحاء البلاد.

وتوفي في ذلك اليوم 43 شخصا، وأصبحت منازل غير صالحة للسكن.

وبدأ العمل بعد ذلك بوقت قصير على جسر جديد يمتد لمسافة 1067 مترا ويحتوي على عناصر تشبه "هياكل السفن التي تحلق فوق أعمدة خرسانية" ، وفقا لبيانو.

ووصف رئيس الوزراء جوزيبي كونتي مرارا جنوة بأنها مثال على التعافي الإيطالي ورمز الأمل بعد الجائحة القاتلة.