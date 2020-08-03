جائزة الشيخ زايد للكتاب تبدأ بفرز ودراسة الأعمال المقدمة للدورة الـ15

• استقبلت جائزة الشيخ زايد للكتاب على مدار تاريخها 16,746 ترشيحاً من 50 دولة

• لا يزال باب الترشح للجائزة مفتوحاً حتى الأول من أكتوبر

عقدت لجنة القراءة والفرز في جائزة الشيخ زايد للكتاب، أولى جلساتها الافتراضية للدورة الحالية، وذلك برئاسة الدكتور علي بن تميم، أمين عام الجائزة ورئيس مركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وبمشاركة أعضاء اللجنة الدكتور خليل الشيخ، عضو الهيئة العلمية للجائزة من الأردن، والناقد والشاعر سلطان العميمي عضو الهيئة العلمية للجائزة من الإمارات والدكتور علي الكعبي من الإمارات.

ومن المقرر أن تُعقد اللجنة سلسلة من الاجتماعات المكثفة عن بُعد، حتى نهاية فترة الترشح في الأول من أكتوبر المقبل، وذلك لمراجعة ودراسة ترشيحات الأعمال المقدمة للدورة الحالية، وتقييم مدى اكتمال الشروط العامة عليها.

وتُسفر اجتماعات لجنة القراءة والفرز، الإعلان عن القوائم الطويلة وبدء أعمال "لجان التحكيم" لدراسة الترشيحات وفق معايير مدروسة اعتمدتها الجائزة، والتي تشمل التخصص المعرفي، ومستوى عرض المادة المدروسة، ومدى الالتزام بمنهجية التحليل والتركيب المتبعة فيها، وجماليات اللغة والأسلوب، وكفاية وشمول ومعاصرة وأهمية وموثوقية المصادر والمراجع العربية والأجنبية، والأمانة العلمية في الاقتباس والتوثيق، والأصالة والابتكار في اختيار الموضوع، والتصدي له بحثاً ودراسة، فضلاً عن جماليات النشر والإخراج الفني في كل مشاركة.

واستقبلت جائزة الشيخ زايد للكتاب على مدار تاريخها 16,746 ترشيحاً من 50 دولة ضمن فروعها التسعة، ولا يزال باب الترشح للجائزة في دورتها الخامسة عشرة مفتوحاً حتى الأول من أكتوبر 2020، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني: /

https://www.zayedaward.ae/ar.