العراق: خلية الأزمة في بابل تقرر تطبيق الحظر الصحي الكامل بالمحافظة

أصدرت خلية الأزمة العراقية في بابل، اليوم الاثنين، عدداً من القرارات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، من بينها تطبيق الحظر الصحي "الكامل" في مدن المحافظة كافة.



وقالت الخلية في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية إنها عقدت اليوم، اجتماعاً قررت فيه "مطالبة وزارة الصحة بدعم دائرة صحة بابل بالتخصيصات المالية والمواد الوقائية، وتفعيل اللجان العلمية والصحية في الدائرة كي تمارس دورها بالشكل الصحيح، فضلاً عن تطبيق المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات بحق المخالفين لإجراءات الوقاية والمتمثلة بارتداء الكمامات والقفازات وتطبيق التباعد الاجتماعي".