العراق: تدمير وكر لتنظيم داعش والعثور على مخبأ للأسلحة في الأنبار

دمرت قوات الجيش العراقية، اليوم الاثنين، وكرا لتنظيم داعش الارهابي وعثرت على مخبأ للاسلحة في محافظة الانبار.

وذكر بيان لوزارة الدفاع أوردته الوكالة الوطنية العراقية للانباء "نينا"- أنه وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة مشتركة من لواء مغاوير قيادة عمليات الجزيرة ومفارز قسم الاستخبارات العسكرية في القيادة من الوصول الى أحد اوكار داعش في صحراء الجزيرة بالقرب من حديثة وتدميره، حيث كان يستخدمه عناصر داعش للتخفي والاختباء عن القوات الامنية.

وفي سياق متصل وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من الفرقة العاشرة ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة من العثور على مخبأ للعتاد في قرية القدس بالرمادي بالانبار وتضبط بداخله صواريخ وقذائف مختلفة الانواع والاحجام.