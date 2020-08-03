وزير الخارجية الألمانى ينتقد الهجرة غير الشرعية من تونس عبر المتوسط

انتقد وزير الخارجية هايكو ماس اليوم /الاثنين/ التطور الحالي لوضع الهجرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف - في بيان صحفي لوزارة الخارجية الألمانية - أن هناك تزايدًا في عدد المهاجرين من شمال إفريقيا إلى إيطاليا، لافتا إلى أن وباء كورونا قد أثر على طرق الهجرة في البحر الأبيض المتوسط.

وذكر أن إيطاليا - على وجه الخصوص- شهدت تدفقا قويا للمهاجرين غير الشرعيين من تونس في الأسابيع الأخيرة، مشددا بقوله "لا يمكننا ترك إيطاليا وحدها مع هذا الوضع... لقد ارتكبنا هذا الخطأ في الماضي ولا يمكن تكراره".

وأكد ماس على أن التعاون مع بلدان المنشأ ذو أهمية حاسمة، متابعا يجب علينا أن نبذل جهودًا مشتركة من جانب الاتحاد الأوروبي مع تونس، حتى يكون لدى الناس خلال فترة جائحة كورونا آفاقا مستقبلية أفضل من المخاطرة عبر البحر الأبيض المتوسط ، لافتا بقوله "سنعمل من أجل ذلك أثناء فتره تولينا رئاسه مجلس الاتحاد الأوروبي.