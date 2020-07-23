أعلنت وزارة الصحة الإمارتية عن تسجيل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 61 ألفًا و136 في البلاد.

وأشارت «الصحة الإماراتية»، نقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، اليوم الاثنين، إلى عدم تسجيل 66أية وفاة جديدة بالفيروس؛ ليستقر إجمالي الوفيات عند 351.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 248 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 54 ألفًا و863.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 689 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 18 مليون إصابة.