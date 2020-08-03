فرقاطة ألمانية تشارك في مراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا

تنطلق الفرقاطة الألمانية "هامبورج" وعلى متنها نحو 250 جنديا، غدا الثلاثاء متجهة إلى البحر المتوسط للمشاركة في مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا.



وأعلنت البحرية الألمانية اليوم الاثنين أن السفينة البالغ طولها 143 مترا ستبحر صباح غد من ميناء فيلهلمسهافن، ورجحت أن تصل إلى منطقة المهمة في منتصف الشهر الجاري.



وستعمل الفرقاطة ضمن مهمة الاتحاد الأوروبي "إيريني" التي بدأت في مطلع آيار/مايو الماضي.



وتواجه هذه المهمة تحديا من نوع خاص بسبب استمرار أزمة كورونا، حيث أشارت البحرية إلى أن من الممكن لهذه الأزمة أن تؤدي إلى ألا يغادر أفراد الطاقم سفينتهم لنحو خمسة اشهر من أجل منع انتشار مرض كوفيد-19 على متن السفينة.



ومن المنتظر أن تعود الفرقاطة إلى ميناء فيلهلمسهافن في العشرين كانون أول/ديسمبر المقبل، وفقا للخطط الراهنة.



وتهدف العملية "إيريني" إلى استقرار الوضع في ليبيا ودعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وتختص العملية بمنع تهريب السلاح وكذلك منع تهريب النفط والوقود.



ويهتم الاتحاد الأوروبي بحل الصراع في ليبيا لأن الأوضاع الفوضوية هناك تهيئ الفرصة لعمل عصابات التهريب في نقل مهاجرين بصورة غير شرعية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.