توقعات بزيادة قوية في العمل غير الرسمي بألمانيا

أعن خبراء ألمان أنهم يرون أن العمل غير الرسمي سيزداد بقوة في ألمانيا عما هو عليه حاليا بسبب وباء كورونا.

وبحسب توقعات عالم الاقتصاد الألماني فريدريش شنايدر بجامعة يوهانس-كبلر الألمانية في مدينة لنتس لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد، ستزيد نسبة العمل غير الرسمي هذا العام من نحو 9 بالمئة إلى 11 بالمئة، وأوضح أن ذلك سيمثل زيادة بقيمة 32 مليار يورو مقارنة بالعام الماضي.

يشار إلى أن شنايدر يعرض بالتعاون مع معهد البحوث الاقتصادية التطبيقية في توبينجن تقييما للعمل غير الرسمي في ألمانيا بصورة دورية.

وبحسب بيانات سابقة تراجعت السوق السوداء في ألمانيا سنويا منذ عام 2003 –باستثناء عام 2009 أثناء الأزمة المالية.

وأوضح شنايدر أنه عندما يكون الوضع في سوق العمل جيدا، يتم البحث عن موظفين في عجالة، وينمو الاقتصاد وينخفض العمل غير الرسمي ، لافتا إلى أن أشخاصا يحاولون بسبب الانكماش الاقتصادي الحالي العثور على مصدر رزق بجانب العمل لساعات مختصرة.

وأكد شنايدر لـ "فيلت أم زونتاج" : "الناس صار لديها المزيد من الوقت بسبب العمل لساعات مختصرة وبسبب الخسائر القوية نوعا ما في الدخل، ويدفعهم ذلك إلى العمل غير المرخص".