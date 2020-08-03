الأكثر قراءة
شرط جديد.. الكويت تصدر بيانا إلحاقيا بشأن استقبال الركاب المصريين
مقتل شاب مصري على يد أردني وسط العاصمة عمان
أحمد الجارالله: فيديو «حرق العلم» أظهر أخلاق أهل مصر الطيبة تجاه الكويت
الإثيوبيون يغرقون الشوارع بالمياه احتفالا بنجاح الملء الأول لسد النهضة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الاثنين.
وصعد نيكي 1.09 في المئة إلى 21947.58 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.95 في المئة إلى 1510.23 نقطة.