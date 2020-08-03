 نيكي يرتفع 1.09% في بداية التعامل بطوكيو - بوابة الشروق
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نيكي يرتفع 1.09% في بداية التعامل بطوكيو

رويترز
نشر في: الإثنين 3 أغسطس 2020 - 5:35 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 أغسطس 2020 - 5:35 ص

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الاثنين.

وصعد نيكي 1.09 في المئة إلى 21947.58 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.95 في المئة إلى 1510.23 نقطة.

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