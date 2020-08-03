أعلنت شركة مترو الألمانية للمحلات التجارية، مساء اليوم الاثنين، تأثر نتائجها بقوة بسبب تداعيات أزمة كورونا في الربع الثالث من السنة المالية 2019/2020.



وأوضحت الشركة أن عائداتها في الفترة المشار إليها تراجعت بنسبة 5ر17% لتصل إلى نحو 57ر5 مليار يورو.



في الوقت نفسه، أكدت مترو أن " التراجع جاء في نطاق توقعاتنا والمرتبطة بالقيود السارية في نهاية أبريل الماضي".



وتابعت الشركة أن التراجع كان مرتفعا على نحو خاص في غرب أوروبا إذ بلغ الثلث، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من العائدات هناك تأتي من قطاع المطاعم. كما وصلت نسبة التراجع في ألمانيا إلى 5ر9%.



في المقابل، ارتفعت عائدات الشركة في روسيا بنسبة 6%.



واتسمت نظرة مترو للمستقبل بالإيجابية إذ أن عائداتها استعادت في يوليو الماضي مستوى العام الماضي وذلك بعد شهور سيئة بسبب أزمة كورونا، ورأت أن السبب في ذلك يرجع إلى تخفيف تدابير كورونا " وقد أدى ذلك إلى تعاف واسع النطاق" لنشاط المطاعم.



وفي ذات السياق، قالت مترو إن مجالات أعمال أخرى نمت بصورة واضحة " ولهذا فقد تحسن تطور العائدات بشكل ملحوظ منذ منتصف الربع الثالث".



وتوقعت مترو أن تحقق نتائج في الربع الأخير من السنة المالية (من يوليو حتى سبتمبر) على نفس مستوى نتائج العام الماضي.



وتوقعت مترو أن تسجل تراجعا يتراوح بين 5ر3 إلى 5% في العائدات عن إجمالي السنة المالية، فيما ستتراجع أرباح التشغيل (قبل الضرائب والفوائد والإهلاك) بقيمة تتراوح بين 200 إلى 250 مليون يورو.



وستعلن مترو النتائج النهائية للربع الثالث بعد غد الأربعاء.