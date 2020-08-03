الشرطة الألمانية تفض حفلين جنسيين بسبب انتهاك قواعد كورونا

أعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية في هامبورج اليوم الأحد عن فض حفلين جنسيين في المدينة نظرا لحدوث انتهاكات كبيرة لقواعد كورونا.

وأوضح المتحدث أن نحو 65 شخصا، بعضهم كان يرتدي ملابس جلدية والبعض الآخر كان يدهن جسده بطلاء، كانوا يحتفلون في قبو محل للجنس في شارع ريبربان ليلة السبت/الأحد الماضية.

وشهد الحفل رقصا صاحبته موسيقى صاخبة من جهاز تشغيل التسجيلات الموسيقية / دي جيه / وجهاز إضاءة وآلة إصدار ضباب، وقال المتحدث إن عددا كبيرا جدا من الناس تجمعوا في مكان ضيق "و كان هناك استنفاد قوي للهواء".

وقال المتحدث إن حفلا جنسيا آخر تمت الدعوة إليه في منطقة برجدورف على فيسبوك تحت شعار " معاشرة عروسك لم يتم إلغاؤها".

وأضاف المتحدث أنه كانت هناك خدمة نقل من محطة تيفشتاك، وقال إنه عندما تتبعت الشرطة إحدى الحافلات، عثر أفراد الشرطة داخل مبنى شركة خاو وخافت الإضاءة من الخارج، على عدة عشرات من الأشخاص الذين يرتدون ملابس خفيفة.

وأوضح المتحدث أن الحفل كان عبارة عن "حفل جنسي مفتوح"،وكانت هناك قاعات منفصلة وعوازل ذكرية مفتوحة، وتم فتح تحقيق إداري في الواقعتين.