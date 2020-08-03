الصين تقرر تعليق اتفاقية تسليم المجرمين الهاربين بين هونج كونج ونيوزيلندا

أعلنت الصين اليوم الاثنين تعليق "اتفاقية تسليم المجرمين الهاربين" و"اتفاقية المساعدة القضائية الجنائية المتبادلة" بين منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة ونيوزيلندا .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ ون بين" – في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة ردا على قرار نيوزيلندا الصادر نهاية الشهر الماضي بتعليق اتفاقية تسيم المجرمين الهاربين مع منطقة هونج كونج- إن القرار (الذي اتخذته نيوزيلندا) يأتي في إطار "تسييس التعاون القضائي مع المنطقة، ويعد تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية ويضر بأساس التعاون القضائي بين الجانبين، وينحرف عن غرضه الرئيسي الذي يهدف للحفاظ على العدالة وسيادة القانون".

وكانت الصين قد اتخذت قرارا مماثلا نهاية الشهر الماضي بتعليق " اتفاقية تسليم المجرمين الهاربين" و"اتفاقية المساعدة القضائية الجنائية المتبادلة" بين منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة وبين كندا وأستراليا وبريطانيا، وذلك ردا على قرار هذه الدول بتعليق الاتفاقية بدعوى تمرير قانون الأمن القومي للمنطقة.

س.ع