 ألمانيا تسجل 509 حالات إصابة و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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ألمانيا تسجل 509 حالات إصابة و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 3 أغسطس 2020 - 10:57 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 أغسطس 2020 - 10:57 ص

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الاثنين أنه تم تسجيل 509 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 209 آلاف و893 حالة.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد أنه تم الإبلاغ عن سبع حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس الى 9 آلاف و141 حالة.

وأفاد بأن هناك 7800 حالة نشطة بفيروس كورونا المستجد بينما تعافى حتى الآن 192 ألف و900 حالة.

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