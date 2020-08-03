إعلان فوز مرشح المعارضة عرفان علي في انتخابات الرئاسة في جيانا

أعلنت لجنة الانتخابات في جيانا يوم الأحد فوز مرشح المعارضة عرفان علي في انتخابات الرئاسة التي أجريت في الثاني من مارس آذار وهو ما يمهد الطريق أمام تغيير في السلطة بالدولة التي دخلت حديثا مجال إنتاج النفط.



ومن المتوقع أن يؤدي علي، وهو وزير سابق للإسكان وعضو حزب الشعب التقدمي، اليمين القانونية في وقت لاحق يوم الأحد بالدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.



وكانت بيانات الفرز الأولية في يونيو حزيران قد أظهرت فوز علي وفي الشهر الماضي دعت واشنطن الرئيس الحالي ديفيد جرانجر إلى تقديم استقالته.

وتأتي النتيجة النهائية بعد شهور من قيام اتحاد شركات تقوده إكسون موبيل بإنتاج النفط قبالة ساحل جيانا الأمر الذي يحول الدولة الفقيرة التي يسكنها أقل من 800 ألف نسمة إلى أحدث دولة منتجة للخام في العالم ويتيح تعزيز النمو في الدولة التي تعتمد على الزراعة والتعدين.

وكان علي قد انتقد العقد الذي أبرمته حكومة جرانجر مع إكسون موبيل ويشمل عمولة نسبتها اثنان في المئة و50 في المئة نصيبا في الأرباح بعد تغطية التكاليف لكنه لم يتعهد بإعادة التفاوض على العقد.