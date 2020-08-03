ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أمريكا إلى أعلى مستوياتها منذ 3 أشهر

ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ 3 أشهر، في ظل تكهنات بتجاوز المرحلة الأسوأ منذ أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين عن تقرير لبنك أوف أمريكا كورب القول إن سوق الغاز الطبيعي "في نقطة تحول" مع تراجع نمو المخزون خلال فصل الصيف الحار الذي أدى إلى زيادة الطلب على صادرات الغاز الطبيعي الأمريكية وتحسن الاستهلاك الصناعي للغاز مع تخفيف حدة إجراءات الإغلاق المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا.



ومن المتوقع استمرار ارتفاع أسعار الغاز خلال 2021 في ظل تباطؤ تعافي الإنتاج، بحسب تقرير البنك الأمريكي.



جاء تحسن أسعار الغاز الطبيعي خلال الأسابيع الأخيرة بعد تراجعها في وقت سابق من العام الحالي إلى أقل مستوى لها منذ ربع قرن، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وتراجع الطلب العالمي على التدفئة بسبب الطقس الدافئ في فصل الشتاء وتراجع الطلب على الكهرباء مما دفع المشترين إلى إلغاء طلبيات شحنات الغاز الطبيعي المسال القادمة من الولايات المتحدة.



في الوقت نفسه أدت الجائحة إلى توقف أعمال التنقيب عن الغاز الصخري واستخراجه خلال الشهور الماضية في ظل تراجع الأسعار. كما يتحرك المنتجون ببطء نحو استئناف تشغيل آبار الإنتاج.



وارتفع سعر الغاز الطبيعي في تعاملات بورصة نيويورك للسلع، صباح اليوم الاثنين، بمقدار 24 سنت إلى 039ر2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تسليم سبتمبر المقبل. وزادت الأسعار اليوم عن متوسطها خلال الـ 200 يوم الماضية، وهو المؤشر الذي يمكن أن يشير إلى استمرار ارتفاع السعر خلال الفترة المقبلة.



وزادت أسعار التعاقدات الآجلة عن دولارين لكل مليون وحدة حرارية اليوم لأول مرة منذ 6 مايو الماضي.