المكسيك تعتقل زعيم عصابة تسرق الوقود

اعتقلت قوات الأمن المكسيكية خوسيه يبيز، زعيم عصابة معروف باسم "ال مارو" الذي هدد الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

ويقود يبيز، أحد أكثر الرجال المطلوبين في المكسيك، عصابة سانتا روزا دي ليما، التي اشتهرت بسرقة الوقود والمساعدة في تحويل جواناخواتو إلى واحدة من أكثر الولايات عنفا في البلاد حيث قتل أكثر من 47 شرطيا العام الماضي.

كانت قوات الأمن قد اعتقلت عددا من عائلة يبيز في يونيو، مما دفعه إلى التهديد بالانتقام في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما أفادت وكالة (بلومبرج) للأنباء.

كما تورطت عصابته في معركة مع عصابة خاليسكو نويفا جينيراسيون.

وكان الرئيس لوبيز أوبرادور قد أرسل القوات المسلحة إلى الولاية لدعم مكافحة الجريمة المنظمة بعد تكرر استهداف مصفاة "سالامانكا" في جواناخواتو.

وكتب حاكم جواناخواتو دييجو رودريجيز على موقع تويتر "هذا الاعتقال خطوة كبيرة صوب استعادة السلام"

وأفاد بيان على حساب رودريجيز بأن قوات الأمن تمكنت أيضا من تحرير رجل أعمال كان مختطفا واعتقلت خمسة أشخاص آخرين.