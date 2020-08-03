بلومبرج: تقديرات مبيعات إيستمان للكيماويات تتسم بالتشتت بشكل يفوق المعتاد

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ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أن تقديرات المبيعات لشركة إيستمان الأمريكية للكيماويات تتسم بتشتيت يفوق المعتاد ، بانحراف معياري يبلغ 5ر106 مليون دولار مقابل 6ر46 مليون دولار متوقعة.

وسوف تعلن الشركة عن نتائجها المالية للربع الثاني غدا الاثنين بعد إغلاق السوق.

وتتراوح تقديرات المبيعات بين 54ر1 إلى 05ر2 مليار دولار.

ويبلغ متوسط التوقعات للمبيعات 83ر1 مليار دولار.

ويبلغ الانحراف المعياري المتوقع للفترة المقبلة 5ر106 مليون دولار.

وفى الوقت ذاته يتوقع نموذج "كي انسايتس" لبلومبرج انحرافا معياريا يبلغ 6ر46 مليون دولار، استنادا إلى تحليل الأرباع السنوية العشرين الماضية.

يذكر أن التشتت هو مصطلح إحصائي يصف حجم توزيع القيم المتوقعة لمتغير معين. ويمكن قياس التشتت عن طريق الانحراف المعيارى وعدة وسائل إحصائية أخرى . ويشير التشتت عادة إلى نطاق العوائد المحتملة فضلا عن المخاطر الكامنة .