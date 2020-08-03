مقتل شخص وفقدان أربعة في غرق عبارة بتايلاند

قالت شركة لتشغيل عبارات الركاب في تايلاند اليوم الأحد إن عبارة غرقت بعد مغادرتها جزيرة كوه ساموي التايلاندية، ما أسفر عن مقتل شخص واعتبار أربعة آخرين فى عداد المفقودين.



وقال ميناء راجا فيري في بيان إن عبارة النقل كانت تقل 12 من أفراد طاقمها و4 ركاب عندما تعرضت لطقس عاصف مساء السبت وغرقت بعد مغادرتها ميناء كوه ساموي.

وأضاف أنه تم ارسال فريق إنقاذ، وتم إنقاذ 9 أشخاص خلال الساعات الأولى القليلة من وقوع الحادث.

وتواصلت جهود البحث طوال اليوم الاحد، وتم العثور على اثنين من أفراد الطاقم على قيد الحياة في جزيرة قريبة. وقد تم العثور على جثة في وقت لاحق، وتم تحديد هويتها بأنها لقبطان العبارة، وفقا لبيان على صفحة فيسبوك لإدارة الشؤون العامة لإقليم "سورات تاني".

وسيتم استئناف جهود البحث مرة أخرى صباح يوم غد الاثنين، حيث لا يزال أربعة آخرون في عداد المفقودين.