 نقابة الطيارين الفرنسية توافق على تسريح 400 طيار من أير فرانس - بوابة الشروق
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نقابة الطيارين الفرنسية توافق على تسريح 400 طيار من أير فرانس

اير فرانس
اير فرانس
باريس - د ب أ
نشر في: الإثنين 3 أغسطس 2020 - 6:47 م | آخر تحديث: الإثنين 3 أغسطس 2020 - 6:47 م
توصلت شركة الطيران الفرنسية أير فرانس ونقابة الطيارين في فرنسا "إس.إن.بي.إل-أيه.إف-تي.أو" إلى اتفاق جماعي بشأن شطب الوظائف يسمح بالتقاعد المبكر لطياري الشركة بهدف خفض قيمة فاتورة أجور العاملين في شركة الطيران والتخلص من العمالة الزائدة، في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التي وجهت ضربة قوية لصناعة الطيران في العالم.

وبحسب بيان أصدرته النقابة اليوم الاثنين فإنه سيتم تسريح 400 طيار نهائيا من الشركة بنهاية الشهر الحالي.

وأضافت النقابة أن طياري شركتي أير فرانس وترانسافيا فرانس "سيشاركون بالكامل في الجهود اللازمة لمواجهة هذه الأزمة الاستثنائية والمستمرة التي نمر بها".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن النقابة القول إنه سيتم ربط أجور طياري أير فرانس وترانسافيا  بالنشاط الفعلي لأسطول الشركة مع خفض الأجور منذ أبريل الماضي بما يتراوح بين 25 و40 في المئة من مستوياتها قبل الأزمة.

وقالت نقابة الطيارين إن خفض أجور الطيارين سيوفر لشركة أير فرانس نحو 300 مليون يورو سنويا.

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