مستشار الرئيس اللبناني معلقا على استقالة ناصيف حتي: ستفتح الباب لاستقالة وزراء آخرين

قال رفيق شلال، مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية، إن وزير الخارجية والمغتربين في لبنان، ناصيف حتّي، فاجأ الجميع بإستقالته أمس، ذاكرًا أنه أعلن اليوم في بيان، أسباب هذه الاستقالة ولماذا أقدم عليها.



وأضاف «شلال» في مداخلة هاتفية لجولة «أخبار ten»، مساء اليوم الاثنين، أن ردود الفعل كانت سريعة من قبل رئيس الجمهورية و الحكومة، مشيرًا إلى عقد الحكومة اجتماع طارئ؛ اتفقت فيه على قبول الإستقالة وتعيين الوزير شربل وهبة خلفًا له.



وذكر أن «هذا الأمر سيفتح الباب لتحليلات واستنتاجات من بينها إمكانية استقالة وزراء آخرين أو القيام بتعديل وزاري أو غيرها من الخطوات الحكومية، لكنه لا يتوقع حدوث هذه التطورات، لعدم وجود أسباب مباشرة للاستقالة بقدر ما هي حالة عامة وجد الوزير السابق نفسه فيها».



وتوقع أن الوضع سيعود إلي طبيعته ابتداء من الغد، مؤكدًا أن الأمور ستسير في إطارها الصحيح.



واستقال وزير الخارجية والمغتربين في لبنان، ناصيف حتّي، اليوم الاثنين، من منصبه، حسبما ذكر مصدر في رئاسة الحكومة. وانتقد حتّي غياب «إدارة فاعلة» لتحقيق إصلاحات ملحة يضعها المجتمع الدولي شرطًا لحصول لبنان على دعم خارجي يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي.



https://youtu.be/DeXJuqAK5nA