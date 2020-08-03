طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف عدة مواقع جنوب قطاع غزة

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استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عدة مواقع جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الإثنين، بأن طائرة استطلاع حربية إسرائيلية بدون طيار قصفت موقعا في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، واستهدفت بصاروخين على الأقل موقعا غرب المحافظة ما أدى إلى اشتعال النيران فيه.

وقصفت طائرات الاحتلال من نوع F16 في أعقاب ذلك، ذات الموقع بصاروخين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

كما استهدفت طائرة استطلاع بدون طيار أرضا زراعية شرق بلدة القرارة شمال شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي تطور لاحق، استهدفت طائرات الاحتلال موقعا غرب محافظة رفح جنوب قطاع غزة ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران بداخله.

ويجوب الطيران الحربي أجواء قطاع غزة بين الفينة والأخرى على ارتفاعات منخفضة، ويطلق بالونات حرارية مضيئة، فيما طائرات الاستطلاع لم تغادر الأجواء.

وكان جيش الاحتلال قد زعم أن قذيفة أطلقت من القطاع صوب مستوطنات "غلاف غزة"، وان منظومة "القبة الحديدية" تصدت لها.