البحيرة: استمرار عمل المراكز التكنولوجية لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن المراكز التكنولوجية مستمرة في العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لاستقبال المواطنين لسداد رسوم التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى انتظام العمل بجميع المراكز التكنولوجية، ووجه رؤساء الوحدات المحلية بتذليل كافة العقبات، وتقديم كافة سبل التعاون للمواطنين المتقدمين.

وواصلت المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة استقبال المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء، وكذا سداد رسوم جدية التصالح.

وأشارت المهندس منال عبد المنعم مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام للمنظومة الخاصة، إلى أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم على مخالفات البناء طبقا للقانون بلغ 59947 مواطنا حتى نهاية يوليو الماضي.