سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات نُشرت اليوم الأحد انكماش الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 3ر3% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قالت إن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الكوري الجنوبي كان ثاني أعلى معدل من بين 14 دولة تشمل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وألمانيا وفرنسا.

كما أصدرت المنظمة معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي لـ13 دولة من بين 36 عضوا بالمنظمة، بالإضافة إلى ستة اقتصاديات كبرى وهى الصين وروسيا والهند وإندونيسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا.

ومن بين 14 دولة، تصدرت الصين القائمة، حيث نما اقتصادها بنسبة 5ر11 % خلال الربع الممتد من نيسان/أبريل حتى حزيران/يونيو مقارنة بالربع الذي سبقه.

وفي المقابل، انكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5ر9% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الذي سبقه. كما انكمش اقتصاديات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وقد انكمش اقتصاد ألمانيا بنسبة 1ر10%، واقتصاد فرنسا بنسبة 8ر13% والاقتصاد الأسباني بنسبة 5ر18%.

وقالت المنظمة إن اقتصاديات 14 دولة انكمشت بنسبة 5ر9% خلال الربع الثاني.