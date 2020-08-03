الجمارك العراقية تحقق إيرادات تتخطى 76 مليار دينار خلال يوليو الماضي

أعلنت الهيئة العامة للجمارك في العراق اليوم الاحد أن إجمالي إيراداتها المتحققة خلال شهر يوليو الماضي تخطت حاجز 76 مليار دينار.

وقالت الهيئة ، في بيان نشره موقع "السومرية نيوز" العراقي اليوم ، إنه "على الرغم من تصفير الرسوم الجمركية على الكثير من البضائع وقلة الاستيرادات بسبب إغلاق أغلب المنافذ الحدودية جراء جائحة كورونا، فقد بلغ إجمالي الإيرادات المتحققة خلال الشهر الماضي أكثر من 76 مليار دينار".

وأشارت إلى أنها مستمرة بعملها "لتحقيق أعلى الإيرادات معززين بذلك خزينة الدولة بمليارات الدنانير يوميا".

وأضافت أنها ساهمت في "تسهيل دخول آلاف الشحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية وعلى مدار الساعة ليلا ونهارا وبجهود ومتابعة مباشرة من قبل الإدارة العليا في الهيئة بغية تسهيل انسيابية دخول الإرساليات إلى البلد للمواد الأساسية والغذائية خصوصا الأدوية البشرية لإيصالها إلى المستهلك في ظل الأزمة الحالية" .

وأكدت الهيئة حرصها على "تحقيق المزيد من الإيرادات لدعم خزينة الدولة والمساهمة في الوقوف في وجه الضائقة المالية التي يمر بها البلد".