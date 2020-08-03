رئيس جهاز المنصورة الجديدة: المدينة كانت حلم لأبناء الدقهلية والمحافظات المجاورة

قال محمد رجب، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، إن المدينة تختلف عن مدن الجيل الأول والثاني والثالث، لكونها أول مدينة ذكية تنتمي لمدن الجيل الرابع في منطقة الدلتا.



وأضاف خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، أن المدينة «كانت بمثابة حلم لأبناء محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة»، مشيرًا إلى موقع المدينة المتميز.



وأوضح أن المدينة أسست على مسافة بعيدة من المناطق الزراعية، لتكون قريبة من محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، وبلطيم، مضيفًا: «المدينة متنوعة وشاملة، ساحلية سياحية وعمرانية سكنية وصناعية».



وأشار رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، إلى أن المدينة تمتلك «نقط مراقبة ومتابعة وتحكم على مستوى الشبكات».



ونوه بأن المدينة مقسمة على أربعة مراحل، على مساحة 7200 فدان، ذاكرًا أن المدينة في مرحلتها الأولى العاجلة - 2063 فدان- في الوقت الحالي.



ولفت إلى أنه من المستهدف أن تنتهي المرحلة الأولى مع انتهاء العام الجاري، موضحًا أن المرحلة الأولى بدأت منذ عامين ونصف.





