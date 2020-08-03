التشيك تعلن عن مفاوضات وشيكة مع روسيا لتطبيع العلاقات بين البلدين

قال رئيس القسم الدولي في ديوان رئيس جمهورية التشيك رودولف جيندراك إن مفاوضات ستبدأ قريبا بين براغ وموسكو، حول تطبيع العلاقات بين البلدين.

وذكر المسؤول التشيكي- وفقا لقناة "روسيا اليوم" اليوم الاثنين - أنه تلقى تعليمات من قيادة بلاده للبدء بهذه المشاورات مع الجانب الروسي، وأن صلاحياته التفاوضية باتت سارية المفعول اعتبارا من 1 أغسطس الجاري، مشيرا إلى أن تفاصيل شكل المفاوضات وقوام الوفد المشارك فيها وبعض النقاط الأخرى، ما تزال تخضع للمناقشات الداخلية.

وأكد أن المفاوضات يجب أن تتم في البداية على مستوى مجموعة العمل حول مواضيع محددة أو مجالات معينة، لكي يكون للمفاوضات اللاحقة قيمة ومعنى، مضيفا أن النائب الأول لوزير الخارجية الروسي فلاديمير تيتوف سيكون شريكه في المشاورات عن الجانب الروسي.