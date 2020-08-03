مسؤول إيراني: اندلاع حريق في لنش تجاري جنوب البلاد

أعلن رئيس دائرة الموانئ والملاحة البحرية في جزيرة قشم (التابعة لمحافظة هرمزكان - جنوب إيران، اندلاع حريق في أحد الّلنشات التجارية الخشبية بمرفأ "بهمن" في الجزيرة.



وفي تصريح له اليوم الاثنين، قال إن فرق اطفاء الحريق بجزيرة قشم توجهت فور مشاهدة الدخان الى موقع الحريق وبدأت في عمليات الاطفاء من الشاطئ والبحر أيضا.



ولفت إلى أن الأسباب المؤدية إلى هذا الحادث ستعلن بعد اخماد الحريق تماما.



وأضاف أن الحادث الحريق لم يخلف أي ضحايا أو مصابين، كما لم يسبب عرقلة النشاطات الملاحية في قشم.



وفي سابق اليوم الاثنين، لقى شخص حتفه وأصيب 13 آخرون جراء انفجار خزان في أحد المصانع في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد.



وشهدت إيران سلسلة من الانفجارات الغامضة في الأسابيع الماضية، وكان من بينها انفجار بمحطة للطاقة بمحافظة أصفهان وسط إيران وحوادث في موقع بارشين العسكري شرقي طهران ومنشأة نطنز النووية.



وأثارت الانفجارات في بارشين ونطنز تكهنات حول وجود أعمال تخريب متعمدة من جهات أجنبية، إلا أن هذه التكهنات لم تتأكد.