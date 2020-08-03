حملة مرورية لضبط الموتوسيكلات المخالفة بكورنيش الإسكندرية

شنت شرطة المرور في الإسكندرية، بقيادة اللواء أمجد أنور، مدير الإدارة، اليوم الاثنين، حملة مرورية مكبرة؛ استهدفت مجابهة وضبط الدراجات البخارية "الموتوسيكلات" الغير مرخصة، خاصة التي يقودها صبية بكافة شوارع المحافظة خاصة طريق الكورنيش، بعد تسببها في العديد من الحوادث؛ لسير قائديها برعونة، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.



ووفقًا لمصدر أمني، للشروق، فقد أسفرت الحملة، التي استمرت لليوم الرابع على التوالي، عن ضبط عشرات "الموتوسيكلات" المخالفة، بعد انتشارهم بشكل كبير بطول طريق الكورنيش، في المنطقة ما بين بحري، مرورًا بالمنشية ومحطة الرمل، وصولًا للمنتزه، وذلك ضمن إطار تحقيق الانضباط المروري في كافة انحاء شوارع المحافظة.