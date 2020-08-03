توقف عن رمي بذر البطيخ واستخدمه كوصفة صحية

يعتبر البطيخ من أكثر الفواكه المحبوبة حول العالم والتي تم تخصيص لها يوم ٣ أغسطس في كل عام للاحتفال به.

يفترض معظم الناس أن البطيخ يحتوي على نسبة كبيرة من السكر والماء وهذا كل ما يعرفونه عن تلك الفاكهة، ولكن في الواقع له العديد من الفوائد الصحية المحتملة، بما في ذلك الوقاية من الربو وتنظيم ضغط الدم وتخفيف ألم العضلات بعد جلسات التمرين القاسية بشكل خاص، وفقا لما نقله موقع ديلي هيلث بوست المتخصص في مجال الصحة.

لكن أحد مكونات البطيخ الذي يتم تجاهله غالبًا هو "البذرة"، التي تحوي بداخلها على العديد من الفوائد الصحية.

وبدلًا من بصق البذور، في المرة القادمة التي تستمتع فيها بوجبة خفيفة من البطيخ، يمكن أن تفكر في حفظها!

بذور البطيخ غنية بالبروتين؛ ما دفع إلى التفكير في إمكانية دمج بذور البطيخ في وجبات الناس بالبلدان النامية، الذين قد لا يتمكنون من الوصول إلى مصادر البروتين التقليدية.

واقترح تقرير عن الاستخدام الغذائي لبذور البطيخ في الهند أن تلك البذور قد يكون لها خصائص تطهير بسبب طبيعتها كمدر للبول، وتؤكد الأبحاث الحديثة أنه بكميات كبيرة بما فيه الكفاية، يمكن أن يكون لبذور البطيخ تأثير مدر للبول، والذي يمكن أن يساعد في إدارة الوزن بالإضافة إلى صحة الكلى والمثانة.

ويمكن طهي بذر البطيخ بالملح للحصول على وجبة خفيفة غنية بالبروتين ولذيذة، والتي لها نكهة واتساق مماثلين لبذور اليقطين، أو يتم تحضيرها في الشاي لزيادة آثارها المدرة للبول.

كيفية عمل شاي بذور البطيخ

تحتاج 30-40 حبة بطيخ طازجة أو مجففة وماء

1- اطحن 4 ملاعق كبيرة من بذور البطيخ الطازجة.

2- يطهى لمدة 10 دقائق في لترين من الماء على نار عالية.

اشرب لترين من الشاي بالكامل على مدى يومين للحصول على تأثير واضح.

هذا الشاي جيد بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، أو أولئك المعرضين للالتهابات المسالك البولية.

لذلك بدلا من اختيار البطيخ بدون بذور - والتي تكون أقل نكهة من البطيخ مع البذور وهي جزء من سلالة جديدة نسبيًا من كتلة البطيخ المنتجة للمستهلكين - أو بصق البذور ورميها بعيدًا، في المرة التالية التي تتناول فيها البطيخ، ضع في اعتبارك حفظ البذور لتحميصها أو تحضيرها في الشاي؛ سيستفيد جسمك في النهاية من تزويده بمثل هذه الوجبة الخفيفة أو المشروبات المغذية