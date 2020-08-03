الحكومة اليمنية: ترحيل البهائيين إلى خارج البلاد «جريمة»

اعتبر ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الأحد، ترحيل ستة أشخاص من الطائفة البهائية إلى خارج اليمن جريمة و انتهاك لحقوق الإنسان.

وقال فضائل في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، " ترحيل البهائيين من قبل مليشيا الحوثي إلى خارج اليمن، جريمة لا تقل بشاعة عن جريمة اختطافهم من منازلهم ومصادرة ونهب أموالهم وممتلكاتهم وإخفائهم في المعتقلات لسنوات وتعرضهم لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي".

وأضاف :هذه الجريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

واستغرب فضائل، من الترحيب الذي ظهر من بعض الجهات والمنظمات الدولية في إطلاق سراح البهائيين، مشيرا إلى أن "ارتكاب الانتهاك بالاعتقال يجب أن يدان وبكل قوة وبالمثل إطلاق السراح بعد سنوات من الاعتقال والتعذيب".

وأكد المسؤول الحكومي، أنه يجب على المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها الخاص في اليمن وكافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان" الدفاع عن الاقليات بإدانة هذه السابقة الخطيرة".

وتابع :"يجب الضغط على مليشيا الحوثي لوقف ممارساتها العنصرية ضد الإقليات الدينية ومنها تهجير أبناء الطائفة البهائية والتضييق عليهم".

كانت جماعة الحوثي قد أعلنت الخميس الماضي، الإفراج عن حامد حيدرة، زعيم الطائفة البهائية، إلى جانب خمسة آخرين. وغادر الستة على متن طائرة لم تحدد هويتها، من مطار صنعاء إلى خارج البلاد.