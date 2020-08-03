 مسؤول أمني صومالي: مقتل 5 في تفجير انتحاري بمطعم في مقديشو - بوابة الشروق
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مسؤول أمني صومالي: مقتل 5 في تفجير انتحاري بمطعم في مقديشو

د ب أ
نشر في: الإثنين 3 أغسطس 2020 - 3:45 م | آخر تحديث: الإثنين 3 أغسطس 2020 - 3:45 م

صرح على حسن كولمي، مسؤول أمني صومالي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الإثنين، بأن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء تفجير انتحاري استهدف مطعما شعبيا بالعاصمة الصومالية مقديشو، لافتا إلى أن منفذ التفجير من بين القتلى.

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