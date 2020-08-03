منع نشر دائرة المعارف إيرانيكا بجامعة كولومبيا الأمريكية

قررت قاضية اتحادية أمريكية، منع دار نشر جامعة كولومبيا الأمريكية من نشر مجلد أبحاث قام بجمعه المفكر الإيراني الراحل إحسان يارشاطر، في الوقت الراهن على الأقل بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.



وقالت القاضية أناليزا توريس في 31 يوليو الماضي أمام المحكمة الجزئية التابعة للمنطقة الجنوبية في نيويورك إن مؤسسة دائرة المعارف "إيرانيكا" أثارت "تساؤلا جديا بالقدر الكافي" حول المؤسسة التي تملك حقوق الملكية الفكرية للعمل الأكاديمي لياراشاطر، وهو ما يسوغ إصدار أمر حجز مؤقت يمنع تنفيذ عقد النشر.



وكان من المقرر نشر دائرة المعارف في الأول من الشهر الجاري. لكن أمر القاضية أوقف ذلك لحين أن تصدر المحكمة أمرا قضائيا مبدئيا.



والمسألة هنا تتعلق بما إذا كان عمل ياراشاطر في دائرة المعارف إيرانيكا يخص جهة عمله السابقة وهي جامعة كولومبيا أم مؤسسته المستقلة.