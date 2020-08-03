 نتائجهما تظهر في 90 دقيقة.. أستاذ مناعة يعلن عن اختبارين جديدين لتشخيص كورونا ببريطانيا - بوابة الشروق
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نتائجهما تظهر في 90 دقيقة.. أستاذ مناعة يعلن عن اختبارين جديدين لتشخيص كورونا ببريطانيا

الكورونا - ارشيفية
الكورونا - ارشيفية
محمد حليم
نشر في: الإثنين 3 أغسطس 2020 - 8:58 م | آخر تحديث: الإثنين 3 أغسطس 2020 - 8:58 م
قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ببريطانيا، إن أزمة كورونا الحالية تتمثل في عدم وجود اختبارات للكشف المبكر عن احتمالية الإصابة بالفيروس.

وأضاف في مداخلية هاتفية لقناة dmc، أن الحكومة البريطانية تسعى جاهدة لتقليل مدة التشخيص بالفيروس، موضحًا أن هناك اختبارات جديدة تم توزيعها على المستشفيات، ستحدث انقلابات في سرعة كشف الإصابة.

وتابع «الشربيني» أن هذه الاختبارات، تكشف الإصابة بالفيروس من خلال البصمة الوراثية عن طريق اللعاب، وتكلفتها المادية قليلة مقارنة بالاختبارات السابقة.

ولفت إلى أنها تستطيع الكشف عن الإصابة في مدة زمنية تستغرق 90 دقيقة، وهو ما سيساعد على منع تفشي الفيروس، في ظل الحديث عن موجة ثانية خلال الشهور المقبلة، مؤكدًا أن نتائجها أكثر فاعلية ودقة.

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