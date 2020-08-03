ما نعرفه عن البطيخ هو أنه فاكهة لذيذة غنية بالماء ومذاقها سكري، لكن فوائده امتدت لأكثر من ذلك؛ فهو فاكهة محببة ومنعشة ومثالية للأكل في الصيف، إذ يحتوي على أقل من 50 سعرة حرارية، في حال استخدمنا معيار الكوب، وغني بفيتامين ج وفيتامين أ، كما أن فوائده الصحية لا حصر لها، وهو ما يجعل تناوله أمر مفرغ منه.

وبحسب موقع "Health line"، توجد أسباب هامة تجعلنا نأكل المزيد من البطيخ، هي.

1. عظيم الترطيب

يعد شرب الماء طريقة مهمة للحفاظ على رطوبة جسمك، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تناول الأطعمة التي تحوي على نسبة عالية من الماء أيضًا، وأعظمها البطيخ لأنه يحمل حوالي 92 % من تكوينه ماء.

ولأن نسبة الماء ترتفع في البطيخ؛ فإنه يصبح أحد الأسباب التي تشعرك بالشبع، وهو مفيد لمن يتبعون حمية غذائية لنقصان الوزن.

كما يتكون البطيخ من مزيج من الماء والألياف، وهو ما يحعل الفرد يتناول كملت كبيرة منه دون كسب الكثير من السعرات الحرارية.

2. عناصر غذائية ومركبات نباتية مفيدة

يعتبر البطيخ من الفواكه التي تحتوي على أقل سعرات حرارية، ويحتوي كوب واحد منه على هذه الفيتامينات والمعادن مثل (أ) و (ج) والبوتاسيوم والماغنيسيوم، وفيتامينات (بي1)، و (بي5).

3. يحسن صحة القلب

تعتبر أمراض القلب هي السبب الأول للوفاة في جميع أنحاء العالم، وقد تقلل عوامل نمط الحياة، بما في ذلك نظامك الغذائي، من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية عن طريق تقليل ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، وهذا ما يمكن أن تفعله العديد من العناصر الغذائية في البطيخ.

وتشير الدراسات إلى أن الليكوبين الموحود في البطيخ، قد يساعد في خفض الكوليسترول وضغط الدم، يمكن أن يساعد في منع تلف الأكسدة للكوليسترول.

ووجدت الدراسات التي أجريت على النساء البدينات بعد انقطاع الطمث لديهن، أن الليكوبين قد يقلل أيضًا من تصلب وسماكة جدران الشرايين.

ويحتوي البطيخ على سيترولين، وهو حمض أميني قد يزيد من مستويات أكسيد النيتريك في الجسم، ويساعد ذلك على تمدد الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

الفيتامينات والمعادن الأخرى في البطيخ بما في ذلك الفيتامينات أ ، ب 6 ، ج ، المغنيسيوم والبوتاسيوم مفيدة أيضًا للقلب.

4. مركبات تمنع السرطان

تمت دراسة بعض المركبات في البطيخ، بما في ذلك مركب cucurbitacin E و lycopene، لقدرتها على منع السرطان، وكانت نتائج الدراسة مختلطة، لكن يعتقد أنه قد يكون لديه القدرة على مع الإصابة بالسرطانات.

5. قد يقلل الالتهاب والإجهاد

الليكوبين وفيتامين سي الموجودين في البطيخ، يعتبران من مضادات الأكسدة المحاربة للالتهابات والاجهاد.

6. يساعد في منع التنكس البقعي

قد يساعد الليكوبين الموجود في البطيخ في الحفاظ على صحة العينين والحماية من الضمور البقعي المرتبط بالعمر، بسبب خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.

7. تخفيف وجع العضلات

يحتوي البطيخ على حمض أميني يساعد على منع وجع العضلات، فيما يعزز عصير البطيخ امتصاص السيترولين في الجسم؛ ما يجعله مشروب مفضل بعد التمرين للوقاية من ألم العضلات.

8. جيد للبشرة والشعر

تعتبر العديد من العناصر الغذائية في البطيخ مفيدة للشعر والبشرة، كما يساعد على الحفاظ على ليونة الجلد ومنه علامات الشيخوخة، والترطيب وتحقيق النضارة للوجه، بينما يحمي بشكل آخر من حروق الشمس.

9. يحسين عملية الهضم

يحتوي البطيخ على الكثير من الماء وكمية صغيرة من الألياف، وكلاهما مهمان للهضم الصحي، حيث إن تناول الفاكهة والخضروات الغنية بالماء والألياف يمكن أن يكون مفيدًا جدًا لتعزيز حركات الأمعاء الطبيعية.