البترول الوطنية الكويتية تطرح عقدين بـ 10 ملايين دينار في سبتمبر المقبل

قالت مصادر نفطية كويتية مسؤولة أن شركة البترول الوطنية تعتزم طرح عقدين بقيمة تقديرية تبلغ 10 ملايين دينار خلال شهر سبتمبر المقبل في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله.(الدينار يساوي 27ر3 دولار).

ونقلت صحيفة "الانباء" الكويتية في عددها الصادر غدا الاثنين عن المصادر القول إن «البترول الوطنية» تنوي طرح العقدين في مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله ويختصان بتقديم خدمات للمشاريع في المصفاتين، والتي تشمل توريد عمالة فنية متخصصة في الميكانيكا والكهرباءوتنفيذ الأعمال الطارئة خلال عمليات التوقف والصيانة، فضلا عن توفير عمالة في الأمن والسلامة والبيئة وأي مشاريع مستقبليةتنوي شركة البترول تنفيذها.

وتمتلك «البترول الوطنية» مصفاتين لتكرير النفط الخام بطاقة إجمالية تصل إلى 736ألف برميل يوميا، وهما مصفاة ميناء الأحمدي ومصفاة ميناء عبدالله، و تشكلان معا مجمعا بتروليا متكاملا يوفر المرونة في تبادل الإنتاج لتلبية طلب العملاء في الأسواق العالمية، أو للحفاظ على معدلات الإنتاج في حال إغلاق إحدى المصافي للصيانة أو لأسباب أخرى وتملك الشركة 4 خطوط لتصنيع الغاز تبلغ طاقتها الإجمالية 485ر2 مليار قدم مكعبة في اليوم.