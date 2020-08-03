رئيس الوزراء الإيطالي: جسر جنوة يعد رمزا لإيطاليا الجديدة

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أن افتتاح جسر جديد للسيارات بمدينة جنوة الإيطالية، بدلا من الجسر الذي انهار قبل عامين مما أودى بحياة 43 شخصا ، يعد علامة على المستقبل المشرق للبلاد.



وكتب كونتي في موقع فيسبوك قائلا "من جرح لا يزال يندمل بصعوبة، يبزغ الآن رمز لإيطاليا جديدة".



ومن المتوقع أن يحضر كونتي والرئيس سيرجيو ماتاريلا مراسم حفل الافتتاج بالمدينة الساحلية في غضون الساعات القادمة.



ومن المقرر أن يلتقي ماتاريلا بممثلي أسر الضحايا، في الوقت الذي لا يزال فيه مكتب النائب العام يحقق في حادث انهيار الجسر وعيوب الصيانة المحتملة.