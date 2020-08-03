ألمانيا: إطلاق سراح 12 مشتبها به في شن هجوم عنصري ضد ثلاثة غينيين

أطلقت السلطات الألمانية اليوم الأحد سراح 12 مشتبها به في شن هجوم عنصري ضد ثلاثة غينيين في مدينة إرفورت شرقي ألمانيا.

وكانت الشرطة قد اعتقلت هؤلاء الأشخاص وتحفظت عليهم مؤقتا حيث وصفت ما حدث بأنه " اعتداء معاد للأجانب"، وقد أدى الهجوم الذي وقع ليلة الجمعة/السبت قبل الماضية إلى إصابة شخصين، أحدهما/21 عاما/ إصابته خطيرة، وذكرت الشرطة أن حالته كانت "حرجة" لفترة من الوقت.

وقال متحدث باسم الادعاء العام في إرفورت إنه لم تصدر أوامر اعتقال لعدم وجود أسباب للاعتقال مثل الخوف من هروبهم أو إخفاء لأدلة الجريمة، وأشار إلى أن التحقيقات بشأن المشتبه بهم لا تزال متواصلة.

وكتب جيورج ماير، وزير داخلية ولاية تورينجن (عاصمتها إرفورت) على تويتر:" أنا مصدوم! عنف يميني متطرف في إرفورت من جديد"، معربا عن مواساته للضحايا، وقال إن الحادثة تظهر تنامي استعداد ممارسة العنف من قبل الهياكل اليمينية المتطرفة، وقد وقع الهجوم أمام ملتقى شهير للتيار اليميني في المدينة.

وفي أعقاب قرار الادعاء العام، كتب ماير:" المهاجمون النازيون في إرفورت مطلقو السراح مرة أخرى!، أعرف أنه ليس من اختصاصي أن أنتقد القضاء، لكن هذا كارثة بالنسبة للضحايا وللناس في منطقة هرنبرج".

يذكر أن هرنبرج هي منطقة في جنوب شرق إرفورت وقد وقعت فيها الحادثة في الثالثة من صباح السبت في ملتقى التيار اليميني.

وذكرت الشرطة أن المجني عليهم الثلاثة تعرضوا في البداية لتعديات لفظية من 10 إلى 12 مواطنا ألمانيا، قبل أن يتم الاعتداء عليهم بشكل فعلي. ويتلقى المصابان علاجا في المستشفى. ويُعْتَقَد أن الشخص صاحب الإصابة الحرجة يعاني إصابة في الرأس.

وقد دعت الشرطة الشهود إلى الإدلاء بأقوالهم.